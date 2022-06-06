Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti - Haberler

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Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Son olarak Survivor'da tanıştığı Nisa Bölükbaş ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, yarışmadan elendikten sonra yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sosyal medya hesabından model Laura Celine ile aşk yaşadığını duyurdu. Paylaşım sonrası güzel modelin pozları da gündeme geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen oyuncu Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Survivor'dan tanıdığı Nisa Bölükbaş ile aşk yaşayan Yağcı, gönlünü bir modele kaptırdı.

Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra Instagram hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Barış Murat Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Yağcı'nın paylaşımı sonrası güzel modelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Mavi gözleri ve doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken modelin paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutulmaya başladı.

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Barış Murat Yağcı Instagram Magazin Haberler

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