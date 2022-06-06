Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, yeni ilişkisini ilan etti - Haberler

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan elenen oyuncu Barış Murat Yağcı, yarışmadan sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce Survivor'dan tanıdığı Nisa Bölükbaş ile aşk yaşayan Yağcı, gönlünü bir modele kaptırdı.

GÖNLÜNÜ GÜZEL MODELE KAPTIRDI

Elendikten sonra Almanya'ya giden Barış Murat Yağcı geri döndükten sonra Instagram hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Barış Murat Yağcı, takipçilerinin "Yengemizi istiyoruz artık" yorumları sonrası Laura Celine adında yabancı bir modelle aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

FOTOĞRAFLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yağcı'nın paylaşımı sonrası güzel modelin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Mavi gözleri ve doğal güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken modelin paylaşımları yorum ve beğeni yağmuruna tutulmaya başladı.