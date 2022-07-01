Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi - Haberler

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Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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6 ay önce başlayan Survivor All Star'da Adem'le finale kalan Nisa, en fazla SMS'i alarak şampiyon oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Nisa'nın şampiyonluğu hak etmediğini söyleyen binlerce kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz" dedi.

Ocak ayında başlayan Survivor All Star'ın dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalinde şampiyon belli oldu. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.

Şampiyonluğunun açıklanmasının ardından Nisa sahnede büyük coşku yaşadı. Tribünleri dolduran hayranları ise Nisa'ya tezahüratlarıyla destek verdi. Survivor şampiyonu olan Nisa'nın kupasını da Acun Ilıcalı verdi.

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Nisa'nın şampiyonluğu hak ettiğini ve Survivor'da bir kadının şampiyon olması gerektiğini söylerken bir kısım da Nisa'nın hak etmediğini belirtti. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi.

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Nisa Bölükbaşı Twitter Tv8 Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

Renan Kolan:

Ya ARKADAŞLAR Ortada SMS te yok acunun yurt disindan attirdigi 1 milyondan fazla oy var Evet pular niter onayinda sayiliyor ama oylari attiran ACUN. Bos sallamasyon degildir dileyen olursa Bot sirketin ismini de yazarim

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Doğrucu Davud:

Başından beri her gün takip edenler yata yata şampiyon oldu diyorlar. Bilmem doğru mu eğri mi

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İlk defa hakedilmeyen şampiyonluk

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