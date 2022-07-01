Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, Twitter'da linç ediliyor: Hak etmedi

Ocak ayında başlayan Survivor All Star'ın dün akşam İstanbul'da yapılan büyük finalinde şampiyon belli oldu. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son ikiye kalan Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı canlı yayında seyirci oylamasına çıktı. Yapılan oylamada en çok SMS'i alan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'nin şampiyonu oldu.

CANLI YAYINDA KUPASINI ALDI

Şampiyonluğunun açıklanmasının ardından Nisa sahnede büyük coşku yaşadı. Tribünleri dolduran hayranları ise Nisa'ya tezahüratlarıyla destek verdi. Survivor şampiyonu olan Nisa'nın kupasını da Acun Ilıcalı verdi.

NİSA'YA TWITTER'DA TEPKİ YAĞIYOR

Nisa'nın şampiyon olması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Nisa'nın şampiyonluğu hak ettiğini ve Survivor'da bir kadının şampiyon olması gerektiğini söylerken bir kısım da Nisa'nın hak etmediğini belirtti. Nisa'nın "Uykum var" diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı "Yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık" dedi.

İşte Survivor şampiyonu Nisa için yapılan bazı yorumlar...

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