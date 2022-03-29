Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu - Haberler

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Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Birleşme partisi heyecanının yaşandığı Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar, sahneye çıkarak seçtiği şarkıları okudu. Gecenin sonunda ise arkadaşlarından en fazla puanı alan Gizem, Dominik'teki tatil ödülünü kazandı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar parti için hazırlandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar, önce güzel bir yemek yedi sonra da doyasıya eğlendi.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları, birleşme partisi şarkı yarışmasında seçtikleri şarkıları okuyarak tüm hünerlerini sahneledi. Survivor'da birleşme partisindeki şarkı yarışmasının birincisi ise Gizem Memiç oldu. Gizem, yarışmacıların verdiği oylarla büyük ödülün de sahibi oldu. Yarışmayı kazanan Gizem, gelecek yıl bir arkadaşıyla birlikte Dominik'e tatile gitme şansını yakaladı.

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gizem Memiç, Survivor, Magazin, Haberler

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