Survivor All Star'ın birleşme partisinde ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star'da birleşme partisi heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar parti için hazırlandı. Şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar, önce güzel bir yemek yedi sonra da doyasıya eğlendi.

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları, birleşme partisi şarkı yarışmasında seçtikleri şarkıları okuyarak tüm hünerlerini sahneledi. Survivor'da birleşme partisindeki şarkı yarışmasının birincisi ise Gizem Memiç oldu. Gizem, yarışmacıların verdiği oylarla büyük ödülün de sahibi oldu. Yarışmayı kazanan Gizem, gelecek yıl bir arkadaşıyla birlikte Dominik'e tatile gitme şansını yakaladı.