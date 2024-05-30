Üye Girişi
Haberler

Sürpriz yakınlaşma! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayıran şarkıcı Zeynep Bastık, gönlünü oyuncu Serkay Tütüncü'ye kaptırdı. İkili önceki akşam birlikte oyuna giderek samimi şekilde izledi.

2022 yılında Tolga Akış ile boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, daha sonra Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitiren Bastık, bu sefer de Serkay Tütüncü ile yakınlaştı.

"İLİŞKİLER BAŞLAR, BİTER"

Ali Can Ayyıldız ile ilişkisini bitirdikten sonra "İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde, herkesin keyfi yerinde. Olur böyle şeyler hayatta olmaz mı? Bitmemesini temenni ederiz ama bitene de çare yok" diyen Zeynep Bastık, yeni aşka yelken açtı. Magazin D'nin haberine göre Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık, Chaplin oyununu izlemeye gitti. İkilinin oyunu samimi şekilde izlediği ileri sürülürken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Survivor ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve yarışmadan sonra birçok dizi ile film projesinde yer alan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

Sürpriz yakınlaşma! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı

Sürpriz yakınlaşma! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı

Sürpriz yakınlaşma! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı

Sürpriz yakınlaşma! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Zeynep Bastık Ali Can Magazin Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek

Bakmadan Geçme

2024 Aşure ayı hangi ay? Aşure ayı ne zaman? Muharrem ayının önemi nedir? İSG sınavı 35. Soru iptal mi edildi? ÖSYM İSG sınavı 35. Soru nedir, neden iptal edildi? Türkiye'de kuduz en çok hangi hayvandan bulaşır? Kedilerde kuduz ne kadar yaygın? İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 İSG sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM İSG sınav sonuçlarını duyurdu! 30 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, KARİYER, PARA... Horoz Lojistik halka arz katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik (HOROZ) halka arzı caiz mi, helal mi? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündemi nedir? YİĞİT AKÜ (YIGIT) KAÇ LOT VERECEK? Yiğit Akü katılım endeksine uygun mu? Zeynep Bastık'ın yeni sevgilisi kim? Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü sevgili mi? Maarif Vakfı nedir ne iş yapar? Türkiye Maarif Vakfı devletin mi? Köpekler uyutulacak mı? Sokak köpekleri neden, nasıl uyutulacak? Köpeklerin uyutulması nedir, nasıl yapılır? 2024 ZİLHİCCE ayı en zaman? Zilhicce ayı hangi gün başlıyor? Zilhicce ayının önemi nedir? Mehmet Yılmaz kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz biyografisi! KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 30 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ÖGG sınavları ne zaman? 109. Dönem ÖGG sınavları kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti

Küresel kriz onları da vurdu! Özel hastane konkordato ilan etti
500

Yorumlar (4)

Umut Yağcı:

Bunların gönlüde herkese kapılıyor nasil bi gönül bu, gönülleri yerinde durmuyor bi ona bi buna bi şuna kimi görürse :)

10
0
yanıtYanıtla
Murat Celik:

adamların bir yerleri oynamaya başlıyor hemen sevgili oluyorlar bir iki ay sonra da ayrılıyoruz Sosyetik sistem

2
0
yanıtYanıtla
Molla Gürhani:

Bizene…

2
0
yanıtYanıtla
Kenan Star:

kim bunlar ,tanıyan varmı,reklam kokuyo

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title