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Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, sezonun yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı. 45 yaşındaki Topal, sosyal medya hesabından siyah bikinili pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, Kurban Bayramı'nı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Kıbrıs'ta geçiyor.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını hayranlarıyla paylaşan Topal, bikinili bir pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle plajda verdiği bir pozunu yayınlayan 45 yaşındaki başarılı sunucu, "Benim de artistik bir pozum olmasın mı?" notunu düştü.

İşte Zuhal Topal'ın bikinili pozu:

Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi

Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi

Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi

Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi

Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Zuhal Topal Instagram Magazin Haberler

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