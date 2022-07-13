Sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle poz verdi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Zuhal Topal, sezonun yorgunluğunu atmak için ailesiyle tatile çıktı. 45 yaşındaki Topal, sosyal medya hesabından siyah bikinili pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, Kurban Bayramı'nı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Kıbrıs'ta geçiyor.
BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI
1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını hayranlarıyla paylaşan Topal, bikinili bir pozunu yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisiyle plajda verdiği bir pozunu yayınlayan 45 yaşındaki başarılı sunucu, "Benim de artistik bir pozum olmasın mı?" notunu düştü.