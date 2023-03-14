Sultanbeyli'de aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu Aşiret sünnet düğününde 11 milyon 750 bin TL para toplandıİSTANBUL Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli'de düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu.

Sultanbeyli'de aşiretin sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu

Aşiret sünnet düğününde 11 milyon 750 bin TL para toplandı

İSTANBUL Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli'de düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Gecenin sonunda 11 milyon 750 bin TL para toplandı. Masa üzerinde toplanan balya balya paralar bavullara koyularak salondan çıkarıldı.

İstanbul Sultanbeyli'de Kars'ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinden Adem Baran'ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Sünnet düğünü aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı. Masa üzerine konulan balya balya paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum " dedi.