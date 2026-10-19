Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Kyle Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kylie Jenner, Victoria’s Secret defilesinde ilk kez podyuma çıkarak 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra’yı giydi. 4 bin 410 doğal elmasla süslenen tasarım, defilenin en çok konuşulan parçalarından biri oldu.
- Kylie Jenner, 18 Ekim'de Los Angeles'ta düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2026'da markanın defilesinde ilk kez podyuma çıktı.
- Jenner'ın giydiği, Jacob & Co. ile tasarlanan Fantasy Bra'da 4 bin 410 doğal pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmas kullanıldı; tasarıma 50 milyon dolar değer biçildi.
- Dört kilogram ağırlığındaki sütyenin hazırlanması için 15 zanaatkar 1000 saat çalıştı ve Fantasy Bra 2018'de Elsa Hosk'un taşımasının ardından ilk kez podyuma çıktı.
Victoria’s Secret Fashion Show 2026’da ilk kez podyuma çıkan Kylie Jenner, 4 bin 410 pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmasla tasarlanan Fantasy Bra’yı taşıdı. Tasarıma 50 milyon dolar değer biçildi. Jenner’ı sevgilisi Timothée Chalamet ve annesi Kris Jenner ön sıradan izledi.
Kylie Jenner, 18 Ekim’de Los Angeles’ta düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıktı. Jenner, mücevher markası Jacob & Co. ile tasarlanan Fantasy Bra’yı giyerek markanın defilesinde ilk kez yürüdü.
FANTASY BRA 8 YIL SONRA PODYUMDA
Yaklaşık 50 milyon dolar değer biçilen tasarımda 4 bin 410 doğal pırlanta ve 75,54 karatlık sarı elmas kullanıldı. Dört kilogram ağırlığındaki sütyenin hazırlanması için 15 zanaatkar 1000 saat çalıştı. Fantasy Bra, 2018’de Elsa Hosk’un taşımasının ardından ilk kez yeniden defile podyumuna çıktı.
CHALAMET VE KRIS JENNER ÖN SIRADAYDI
Jenner podyumda yürürken sevgilisi Timothée Chalamet ile annesi Kris Jenner da izleyiciler arasındaydı. İkili, Jenner’ı ön sıradan alkışlayarak destekledi.