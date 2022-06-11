Şortlu pozlarını paylaşan Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan alevli emojili yorum
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Survivor'da aynı dönemde yarıştığı Mert Öcal ile sevgili olan Sude Burcu, yarışmadan elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak beyaz mini şortlu pozlarını paylaşan Sude'ye sevgilisinden yorum gecikmedi.
Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla ve aynı dönem yarıştığı Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda elendi. Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında alan Burcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
ŞORTLU POZLARA MERT'TEN ALEVLİ YORUM
Instagram'da 329 bin takipçisi bulunana Sude Burcu, son olarak mini beyaz şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Burcu ile aşk yaşayan Mert Öcal ise paylaşıma "Vay vay vay" yazarak alev emojisi koydu.