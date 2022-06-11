Şortlu pozlarını paylaşan Sude Burcu'ya sevgilisi Mert Öcal'dan alevli emojili yorum - Haberler

Survivor 2022 All Star yarışmasında gösterdiği performansla ve aynı dönem yarıştığı Mert Öcal ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda elendi. Türkiye'ye gelir gelmez soluğu sevgilisinin yanında alan Burcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ŞORTLU POZLARA MERT'TEN ALEVLİ YORUM

Instagram'da 329 bin takipçisi bulunana Sude Burcu, son olarak mini beyaz şortlu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Burcu ile aşk yaşayan Mert Öcal ise paylaşıma "Vay vay vay" yazarak alev emojisi koydu.

İşte Sude Burcu'nun pozları...