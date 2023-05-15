Siyasete yönelmek milletvekili adaylığına başvuran ünlü isimler, TBMM'ye giremedi
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14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan ünlü isimlerin akıbeti belli olurken. Payitaht Abdülhamit dizisinin oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçilirken Kerem Fırtına, Barış Atay ve İlyas Salman gibi bazı isimler TBMM'ye giremedi.
14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Sandıkların açılmasının ardından ünlü isimlerin de son durumu belli oldu.
Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti sıralarından meclise girerken oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan ünlü isimler milletvekilliği hayaline ulaşamadı.