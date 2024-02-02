Sıla Türkoğlu'nun yıllar önce çekilen estetik hali ortaya çıktı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri gündem oldu. Videoda Türkoğlu'nun babasının doğum gününü kutladığı ve yüzünde estetik olmadığı görüldü.

DOĞAL HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde verdiği pozlarla ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Türkoğlu, yıllar önce babasının doğum gününü kutladığı anlardaki samimi ve estetiksiz halleri dikkat çekti. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle yaşayan Sıla Türkoğlu, İstanbul'a taşınmadan önce İzmir'de ailesiyle mütevazi bir hayat yaşıyordu.

2018 YILINDA OYUNCULUĞA BAŞLADI

1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başladı ve henüz setlerde yer aldı. 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekran macerasına başlayan Türkoğlu, 2019 yılında Yemin'de, 2020 yılında da Emanet dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.