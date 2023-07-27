Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile adından söz ettiren Shakira, uğradığı ihanetin ardından kendini adeta işine adadı. Ünlü şarkıcı son şarkısına çektiği klipte fare ile karşılaşınca büyük panik yaşadı.

FAREYİ GÖRÜNCE ÇIĞLIĞI BASTI

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira, Manuel Turrizo'yla çektiği "Copa Vacia" adlı yeni şarkısının müzik videosunun kamera arkası görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Shakira, vücudunu saran bir denizkızı kostümü ve pembe perukla çöplerin üzerinde uzandığı sahnede beliren fare nedeniyle çığlığı bastı.

O ANLARI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, kalkıp kaçmaya çalışsa da kostümü nedeniyle başarılı olamadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan pop yıldızı, paylaşımının altına "Denizkızlarının bile başına gelen şeyler" mesajını yazdı. Aslında farenin, Shakira'nın çöplerle dolu bir bataklıkta denizkızı kılığında yer aldığı klibin bir parçası olduğu ortaya çıktı.