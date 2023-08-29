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Sezen Aksu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu

Magazin Haberleri

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun bir yaşındaki fotoğrafı, takipçileri tarafından oğluyla benzerlik gösterdiği yorumlarıyla karşılandı. Aksu'nun çocukluk fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun bir yaşındaki fotoğrafını görenler aynı oğlu dediler.

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları, takipçilerinden büyük beğeni topluyor. 1 yaşında olduğu çocukluk fotoğrafını paylaşan Sezen Aksu, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Bir çok kullanıcı Aksu'nun çocukluğunu oğlu Mithat Can Özer'e benzetti.

Müzik çalışmalarına uzun süredir ara veren minik serçe tüm zamanını Kanlıca'daki yalısında dostları ile geçiriyor.

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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