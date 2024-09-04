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Şeyma Subaşı, ikinci kez babasının düğününe hazırlanan Melisa'yı böyle izledi

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Şeyma Subaşı, babası Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe hazırlanan kızı Melisa'yı izlerken görüntülerini paylaştı.

Acun Ilıcalı bugün uzun yıllardır birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Sanat ve spor camiasından pek çok ünlü ismin katıldığı düğüne, Ilıcalı'nın kızı Melisa da katıldı. Şeyma Subaşı, babasının düğününe hazırlanan Melisa'yı izlediği anlara ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı, ikinci kez babasının düğününe hazırlanan Melisa'yı böyle izledi

Acun Ilıcalı bu akşam dördüncü kez nikah masasına oturdu. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünyaevine giren çiftin görkemli düğünü çok sayıda ünlü ismin katılımıyla Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Ünlü çiftin düğün törenine sürat teknesiyle gittiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Şeyma Subaşı, ikinci kez babasının düğününe hazırlanan Melisa'yı böyle izledi

Herkesin merakla beklediği nikah törenine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Ayça Çağla Altunkaya'nın gelinliği büyük beğeni topladı. Ünlü çiftin nikah şahitleri ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan oldu.

Şeyma Subaşı, ikinci kez babasının düğününe hazırlanan Melisa'yı böyle izledi

NİKAHTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, "Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız" dedi.

Şeyma Subaşı, ikinci kez babasının düğününe hazırlanan Melisa'yı böyle izledi

MELİSA İKİNCİ KEZ BABASININ DÜĞÜNÜNDE

2013 yılında dünyaya gelen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 2017 yılında anne ve babasının düğününe katılmıştı.

Melisa bu kez babasının Ayça Çağla Altunkaya ile olan düğün törenine hazırlandı. Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı kızının düğüne hazırlandığı anda yaptığı görüntülü konuşmayı sosyal medya hesabında paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Magazin Yaşam

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Yorumlar (1)

Salih Kandıralı:

Bir çocuk anne ya da babasının düğününe şahit olmamalı.

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