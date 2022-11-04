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Hazar Ergüçlü'nün 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü'den ilginç istek! Duyanlar şaştı kaldı

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Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Netflix'in davet gecesine transparan elbisesi ile katıldı. Oyuncu kıyafeti ile ilgili sorulara, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Onur sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor" açıklamasıyla şaşırttı.

Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü (30), Netflix'in davet gecesine transparan elbisesi ile katıldı.

"BENİ CESARETLENDİRİYOR"

Oyuncu kıyafeti ile ilgili sorulara, "Bu tarz davetlerde gidebildiğim kadar ileri gidiyorum. Onur sürekli transparan kıyafetler giymemi istiyor. Kendisi beni açık giyinmem konusunda cesaretlendiriyor. Hem sanki bir daha ne zaman giyeceğim?" diyerek şaşkınlık yarattı. Hazar Ergüçlü, transparan tarzıyla geceye damga vurdu.

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı

Sevgilisi Bakın Ne İstiyormuş! Duyanlar Şaştı Kaldı

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Hazar Ergüçlü Onur Ünlü Yönetmen Magazin Haberler

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