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Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

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Kaybının 19. gününde cansız bedeni çuvalın içinde bulunan 8 yaşındaki Narin hakkında konuşan Sevda Demirel, "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar" dedi. Demirel'in sözleri vatandaşların tepkisini çekti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin, kaybının 19. gününde cansız bedeni bir çuvalın içinde bulundu. ölümüyle Türkiye'ye yasa boğan Narin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Katıldığı bir törende konuşan Sevda Demirel'in şeriat çağrısı tepkileri beraberinde getirdi.

"ŞERİATI KABUL EDİYORUM, YETER Kİ BU İNSANLARI ASSINLAR"

Bir ödül töreninde Magazin Burada'ya konuşan Sevda Demirel, Narin'in ölümüyle ilgili "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

TEPKİ YAĞIYOR

Sevda Demirel sözlerinden dolayı kısa sürede X gündem listesine girdi. Şeriat çıkışından dolayı tepki çeken Demirel için "Aklı başında bir insan Türkiye'de idamı nasıl savunur" yorumları yapıldı.

İşte bazı yorumlar:

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Tepkilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Sevda Demirel, "Kimse konuyu saptırmasın lütfen. Sinirimden elbette bazı cümleleri, kelimeleri büyük büyük kullanmış olabilirim ama bunların asılması için şeriata bile razıyım yani en kötüsüne bile razıyım demek istedim. Elbette laik bir Türk kadınıyım" ifadelerini kullandı.

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

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Yorumlar (9)

Erkan null:

helal olsun sana taktir ettim seni yaşasın ŞERİAAT

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vatandaş:

şeriatı bizlere hep asıp kesme kanunları olarak tanıtıyorlar. Şeriat İslamın kanunlarıdır.

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Necla Dora:

Agzina saglik PEKI. SERIATA KARSI OLANLARI ANLAMAK MUMKUN DEGIL SERIATI INCELEMERI GEREKIR ESAS DEMOKRASI BUDUR

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Mehmet Varol:

Katillerin ve sebep olanların cezası sadece hapis olmamalı . Başka ceza olmalı. Lütfen kanun uygulayıcılar içimiz soğusun,

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Ararat Arat:

sanki bakkal kapanacakmış ))

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Zafer yılmaz :

14 Temmuz 2004 AKP hükümeti tarafından idam kaldırıldı.Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda idam cezası vardı.Şeriat kanunları için kapanmayı düşünen bir kadın Allaha inancı olmayandır. Sen Allaha inancın varsa Allah icin imanın için kapanır ibadet etmen gerekir.Şeriat kanunları modern islam ülkelerin de uygulanamaz.

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Ahmet AKGÜL:

gerçek bir şeriat uygulanabilse keşke. başka adalet sistemi yok zaten.

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ŞÜKRÜ GÜZEN:

Ağzına sağlık kızım. Helal olsun demekten başka bir şey aklıma gelmiyor

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Mehmet Acıoğlu:

Olumsuz yorum yapanların canı yanmadığı için davulun sesi uzaktan hoş geliyor

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