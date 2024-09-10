Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin, kaybının 19. gününde cansız bedeni bir çuvalın içinde bulundu. ölümüyle Türkiye'ye yasa boğan Narin, dün son yolculuğuna uğurlandı. Katıldığı bir törende konuşan Sevda Demirel'in şeriat çağrısı tepkileri beraberinde getirdi.

"ŞERİATI KABUL EDİYORUM, YETER Kİ BU İNSANLARI ASSINLAR"

Bir ödül töreninde Magazin Burada'ya konuşan Sevda Demirel, Narin'in ölümüyle ilgili "Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞIYOR

Sevda Demirel sözlerinden dolayı kısa sürede X gündem listesine girdi. Şeriat çıkışından dolayı tepki çeken Demirel için "Aklı başında bir insan Türkiye'de idamı nasıl savunur" yorumları yapıldı.

İşte bazı yorumlar:

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Tepkilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Sevda Demirel, "Kimse konuyu saptırmasın lütfen. Sinirimden elbette bazı cümleleri, kelimeleri büyük büyük kullanmış olabilirim ama bunların asılması için şeriata bile razıyım yani en kötüsüne bile razıyım demek istedim. Elbette laik bir Türk kadınıyım" ifadelerini kullandı.