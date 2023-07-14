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Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

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Yoğun iş temposuna başlayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Sarıkaya, yeni imajın da sosyal medya hesabından yayınladı.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir yaz tatili yaptıktan sonra Netflix'te yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimleri için hazırlıklara başladı. Oyuncu proje öncesi uzun saçlarını kısacık kestirdi.

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Tatil dönüşü yeni proje hazırlıklarına başlayan Serenay Sarıkaya, saçlarını kestirerek imaj değiştirdi. Uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

YENİ DİZİSİNDE AVUKAT LEYLA OLACAK

Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanacak olan yeni dizisi Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisinde Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak.

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi saçlarını kısacık kestirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serenay Sarıkaya Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

tolga cem:

Güzel olmadığı kesin, albenisi de yok oyunculuğunu da beğenebilmem imkansız. Çevremdeki neredeyse herkes de aynı görüşte. Ama sürekli basında adının yer alması, film ve dizilerde özellikle seçilmesi inanılmaz. Bunun nedeninin ne olduğunu belki dünyayı yönetmek isteyenler açıklayabilir...

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