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Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve sadece kendi belirlediği isimlerin ünlü olabilmesi için yolları açtığı yönündeki iddialara şirketten yalanlama geldi.

Sektördeki birçok ünlü ismin menajerlik şirketi ID İletişim, sahibi Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında herkesi şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Şirket ise çok geçmeden iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Ayşe Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve sadece kendi belirlediği isimlerin ünlü olabilmesi için yolları açtığı, aynı zamanda şirketlerinin, bir oyuncu talep ettiğinde diğer oyuncuları da bünyelerinde oynatmalarını şart koştuğu ileri sürüldü.

Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ve bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı da iddia edildi. Söz konusu iddiadaki isimlerin ise Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olduğu düşünüldü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

ID İletişim, sosyal medyayı karıştıran iddiaların ardından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

"AHLAK DIŞI İDDİALAR"

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, ID İletişim"

Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntıladı.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

HAZAL KAYA İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hazal Kaya da şirketin yaptığı açıklamayı paylaşarak, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz 'Öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değinmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarım" ifadelerine yer verdi.

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Unlu olmak icin menajerlere gerek yok.basin zaten bos isleri manset yapiyor kerimcan ilk sayfatta manset oluyorsa bnm.bu kisilere lafim yok basin dibin dibini gordu artik.

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Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Tam olarak da durum bu... Gücü elinde tutan, istemediklerini siliyor... Sezen Aksu, Bülent Ersoy, o yapımcı, bu prodüksiyon, bilmem kik yönetmen... Her biri kendi aleminde kendini Allah sanıyor...

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