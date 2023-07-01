Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği bikinili pozları sosyal medyayı salladı
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Aile dizisinin sezon arasını fırsat bilerek soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından doğum gününe özel pozlarını yayınladı. Ünlü oyuncu kusursuz fiziği ile hayranlarını mest etti.
Başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Nur Sürer gibi isimlerle paylaştığıAile dizisinin sezon finali yapılır yapılmaz soluğu Yunanistan'da alan Serenay Sarıkaya bugün 31 yaşına girdi. Güzel oyuncu yaş gününe özel pozlarını paylaştı.
FİZİĞİ HAYRAN BIRAKTI
1 Temmuz 1992 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, bikinili pozlarını paylaşıp "Newborn" (Yenidoğan) notunu düştü. Ünlü oyuncunun kusursuz fiziği takipçilerini hayran bıraktı.
BEĞENİ YAĞDI
Serenay Sarıkaya'nın doğum gününe özel verdiği pozları 12 saat içerisinde 350 bine yakın beğeni ve 2 binden fazla yorum aldı.