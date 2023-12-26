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Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı

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Serpil Tosun ile evliyken komşuları Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun boşandı.

Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Kirli Sepeti'nin yıldızı Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir süredir ilişkilerini devam ettiren çiftten Cansu Tosun'un babası eşinden boşandı.

"O KONU KAPANDI"

Sık sık yasak aşkı Ümran Seyhan ile Nişantaşı'nda görüntülenen Kenan Tosun, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada 35 yıllık eşi Serpil Tosun ile 1 ay önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyerek "Kimsenin haberi yok ama o konu kapandı. Zaten boşanma arifesindeki bir evlilikti. Ne konuşsak yanlış anlaşılır. Görüyorsunuz Ümran Hanım'la beraberiz ve mutluyuz. Biz beraber yaşıyoruz 3 ay oldu. Bir sıkıntımız yok, yerimiz zaten belli. Kimseden kaçmıyoruz. Çocuklarla küs olur muyuz hiç, olur mu öyle şey? " ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı

Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı

Serenay Sarıkaya'nın annesiyle yasak aşk yaşayan Cansu Tosun'un babası boşandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Cansu Tosun Magazin Haberler

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