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Serenay Sarıkaya'nın Telefon Kılıfındaki Yazı Şok Etti

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Serenay Sarıkaya'nın Telefon Kılıfındaki Yazı Şok Etti

Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan ve yakında Aile dizisiyle seyirciyle buluşacak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı şok etti. İşte haberin detayları...

Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'le başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı dikkat çekti.

Yakında Show TV'de ekrana gelecek başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşacağı Aile dizisiyle seyirci karşısına çıkacak oyuncu, kendisine makyaj yapıldığı anda aynı selfie'si yaptı. Sarıkaya'nın o anda telefon kılıfının arkasındaki kamyon arkası yazısı dikkat çekti.

Oyuncunun telefonundaki, "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" yazısı görüldü.

Sarıkaya'nın telefon arkasındaki bu yazı sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mert Ramazan Demir Serenay Sarıkaya Aile Magazin Haberler

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