Üye Girişi
Haberler

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa soyunan ve İngiltere'ye taşınan Serel Yereli, sevgilisiyle birlikte Türk bayrağının altında sarmaş dolaş poz verdi. Yereli'nin pozlarına tepki yağdı.

Yıllar önce yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan ve sonrasında İngiltere taşınarak şarkıcılığa soyunan Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağının altında verdiği pozlar tepkilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Oğul Avcı ile babasının mezarı başında pozlar veren Serel Yereli, bu sefer de Instagram hesabından tatil karelerini yayınladı. Yereli'nin Türk bayrağının altında sevgilisiyle sarmaş dolaş verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ünlü isme pozlarından dolayı "Gündeme gelmek için ne yapacağını şaşırdı" ve "Bayrağımıza saygısızlık yapıyor" yorumları yapıldı.

İşte Serel Yereli'nin pozları ve gelen yorumların bazıları...

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Serel Yereli 3-sayfa 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KPSS LİSANS SONUÇLARI! KPSS sonuçlarına nereden bakılır? KPSS saat kaçta açıklanacak? ÖSYM GİRİŞ EKRANI 23 AĞUSTOS CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. 23 AĞUSTOS CUMA SAATLERİ | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa cuma ezanı kaçta okunacak? İl il cuma saatleri! 23 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları! 23 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine indirim geldi mi? GELİNİM MUTFAKTA 23 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 23 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? 2024-25 sezonu ertelenen maçlar ne zaman? Galatasaray-Gaziantep maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Gaziantep maçı şifresiz mi? TRT Spor yayın akışı 23 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Metin2 kapanıyor mu? 30 Ağustos'ta Metin2 kapanacak mı? UEFA Ülke Puanı SON DURUM 23 Ağustos 2024! GÜNCEL UEFA ülke puan sıralaması Türkiye kaçıncı? 23 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi ( St.Gallen 0-0 Trabzonspor)? Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi mi (Lugano 3-3 Beşiktaş)? Batı Nil Virüsü nedir, ölümcül mü? Batı Nil Virüsü Türkiye'de var mı? St. Patricks Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) St. Patricks Başakşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title