Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Yıllar önce yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan ve sonrasında İngiltere taşınarak şarkıcılığa soyunan Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağının altında verdiği pozlar tepkilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Oğul Avcı ile babasının mezarı başında pozlar veren Serel Yereli, bu sefer de Instagram hesabından tatil karelerini yayınladı. Yereli'nin Türk bayrağının altında sevgilisiyle sarmaş dolaş verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ünlü isme pozlarından dolayı "Gündeme gelmek için ne yapacağını şaşırdı" ve "Bayrağımıza saygısızlık yapıyor" yorumları yapıldı.

İşte Serel Yereli'nin pozları ve gelen yorumların bazıları...