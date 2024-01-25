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Eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

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Survivor'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren milli atlet Sema Aydemir, İnci Taneler dizisinde viral olan Dilber karakterinin pavyon dansını yaptı. Süper mini elbisesiyle dans eden Aydemir'e tepki yağıyor.

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İnci Taneleri'nde yer alan Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyayı kasıp kavurdu. Binlerce kişi tarafından tarafından paylaşılan dans akımına uyan eski Survivor yarışmacısı Sema Aydemir de süper mini elbisesiyle dans edince eleştirilerin hedefi oldu.

"DİLBER HEPİMİZİ ELE GEÇİRDİ"

Daha önce 3 kez Survivor'a katılan ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sema Aydemir, Dilber dansının akımına uyarak süper mini elbisesiyle dans etti. O anları Instagram hesabından yayınlayan Aydemir, gelebilecek eleştirilere de önden cevap vererek "Dilber hepimizi ele geçirdi. Dilberlere tercih edilince acil oynuyoruz. Bu arada pavyonlara özendiriyorsunuz falan diyenlere ya arkadaş iki geyik yaptık, hiç mi pavyon bilmiyordu insanlar. İçinde olan gidiyor olmayanın zaten ne işi var, ben mi yani… Saçmalamayın lütfen, bu zamana kadar sporu özenmediniz de pavyon mu ilginizi çekti" notunu ekledi.

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

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Bir çocuk annesi Sema Aydemir'in dans videosu kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Güzel yorumların yanı sıra eleştirilerin hedefi olan Sema Aydemir için "Senin gibi örnek bir kadına yakıştı mı bu dans?" ve "Neye özendirdiğinize dikkat edin" yorumu yapıldı.

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

Sema Aydemir'in Dilber dansı tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
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