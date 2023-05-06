Selin İmer, konserde eşi Mustafa Ceceli'yi rahatsız eden ceketin yırtmacını yırttı

Yoğun bir konser maratonu olan Mustafa Ceceli, dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşadı. 2017 yılında Selin İmer ile dünyaevine girdikten sonra kıyafetlerine müdahale etmediğini ve kendisini eşinin giydirdiğini söyleyen Ceceli, konser esnasında ceketinden dolayı zor anlar yaşadı.

EŞİNİN CEKETİNİ YIRTTI

Eşinin rahatsızlığını fark eden Selin İmer ise sahneye yaklaşarak Mustafa Ceceli'yi yanına çağırdı. Eşinden arkasını dönmesini isteyen Selin İmer, ceketin yırtmacını yırtarak açtı. Ne olduğunu anlayamayan Ceceli'nin şaşkınlığını yüzüne yansırken konsere gelenler de gülmeden kendini alıkoyamadı. Ünlü isim, eşinin hamlesinden sonra şarkılarını seslendirmeye devam etti.

MUSTAFA CECELİ: EŞİM BENİ GİYDİRİYOR

Mustafa Ceceli daha önce yaptığı bir açıklamada kıyafetlerini eşinin belirlediğini söyleyerek "Sizi daha önce böyle görmemiştik, çok şıksınız" denilmesi üzerine "Önceden hazırlanacağım zaman, gardırobun önüne geçer, öyle bakardım. Ne giyeceğim diye, hep kararsızdım. Ama Selin'le evlendikten sonra öyle bir kaygım kalmadı. Sağ olsun eşim beni giydiriyor" demişti.