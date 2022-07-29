Selin Ciğerci ile evli olan Gökhan Çıra'nın güzel fenomenle mesajları ifşa oldu

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çift, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Ayrılığa 4 ay dayandıktan sonra barışan ve mayıs ayında yeniden nikah masasına oturan Ciğerci ve Çıra bir kez daha boşanma kararı aldı. Çift ayrılık kararının nedenini açıklamazken Çıra'nın bir kadınla mesajları ortaya çıktı.

FENOMENE GÖZ KIRPARKEN YAKALANDI

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre, önceki akşam bir arkadaşının doğum günü partisine katılan Gökhan Çıra, fenomen Kardeniz Kılıç'a göz kırptı. O anlar da çekim yapan Kılıç'ı objektifine takıldı. Genç kadına mesaj gönderen Çıra, görüntüleri silmesini rica etti. Fenomenden olumlu yanıt alan Çıra, genç kadına teşekkür ederek bir şeyler ısmarlamak istedi.

MESAJLARI İFŞA OLDU

Çıra'nın bir kadına göz kırptığını öğrenen Selin Ciğerci ise Kardeniz Kılıç'a mesaj atarak Gökhan Çıra ile konuşmalarının fotoğrafını istedi. Ciğerci'nin mesajları istediğini öğrenen Çıra ise fenomene "Mesajı gidip karıma atmak nedir bir de sana yanlış bir şey mi dedim de atıyorsun? Valla ayıp, amaç nedir?" diyerek tepki gösterdi. Fenomenlere Dair Her Şey isimli Instagram sayfasında da Çıra ile Kılıç'ın mesajları ifşa edildi.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın bu olayın ardından boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci

Kardeniz Kılıç