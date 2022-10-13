Selin Ciğerci 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evinden fotoğraf paylaştı

Selin Ciğerci, eylül ayında ikinci kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine giderek Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edilen ayakkabıya basıp poz verdi. Yurt dışında olan Çıra ise Ciğerci'nin paylaşımının ardından bir video yayınlayarak "Kaos istemiyorum" dedi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, geçtiğimiz sene eylül ayında tek celsede boşandı. Bu senenin başında yeniden barışarak ikinci kez evlenen çift, aradığı mutluluğu bulamayınca eylül ayında 2. kez boşandı. Ciğerci'den boşandıktan sonra Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşamaya başlayan Çıra, mesajları ifşa olunca sevgilisiyle de yollarını ayırdı. Selin Ciğerci ise dün yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ESKİ EŞİNİN EVİNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ciğerci, Gökhan Çıra'nın evine giderek bir fotoğrafını paylaştı. Ciğerci'nin poz verirken üzerine bastığı pembe spor ayakkabının ise Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'na ait olduğu iddia edildi.

GÖKHAN ÇIRA: KAOS İSTEMİYORUM

İşlerini nedeniyle Almanya'ya giden Gökhan Çıra ise Instagram hesabından haklarında çıkan "Barıştılar" haberlerine cevap vererek "Hayır barışma falan yok, eşyaları aldı" dedi. Ardından bir video yayınlayan Çıra, "Kaos istemiyorum, beni içine çekmeyin" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra, eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu ile ayna karşısında poz vermişti.

MESAJLARI İFŞA OLMUŞTU

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Gökhan Çıra'nın geçtiğimiz günlerde Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka bir kadına attığı mesajlar ifşa olmuştu. İlişkisi biten Çıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne dert oldum ya kaç gündür yok yazmışım yok, o olmaz bu olur... Burası benim şahsi yerim istediğime yazarım, çizerim, istediğimi söylerim. Siz kimsiniz benim özgürlüğümü kısıtlamaya çalışıyorsunuz? Kendi burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. Sizin de yazdıklarınızı, konuştuklarınız biz de mi atalım. Ne b.. olmaya çalıştığınız da belli değil. Şu an ki olduğum hayata tek başıma geldim çalışarak. Benim ağzımı açtırmayın yüzüme gelip konuşun eğer o kadar delikanlıysanız, yüreğiniz varsa" diyerek tehditler savurmuştu.

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