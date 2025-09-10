Savcılık soruşturmasının ardından Manifest'ten ilk açıklama

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest grubu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca bu davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği değerlendirildi. Kültürel değerlerin zedelenmesine sebep olabilecek eylemler olarak nitelendirilen olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİFEST'TEN İLK AÇIKLAMA

Grup üyeleri, gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz."