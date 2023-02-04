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Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Magazin Haberleri

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci'nin "Kürtleri sevmiyorum" çıkışı takipçilerini kızdırdı. Ekinci için "Kimseyi sevmek zorunda değilsin ama burada paylaşman yanlış" yorumları yapıldı.

"O Şimdi Asker" ve "Condom" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık düşüncelerini dile getiren şarkıcı, Kürtleri sevmediğini söyleyerek tepki çekti.

Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Kürtleri sevmiyorum. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Sizi sevmeyen olduğunda küfür kıyamet neden? Sizi sevmeyeni siz de sevmezsiniz olur biter. Eğitim şart dedirtmekte üstünüze yok. Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla ne alakası var?" dedi.

"Siz de beni sevmeyin, birbirimizi sevmek zorunda değiliz" diyen Ekinci, sözlerine şöyle devam etti: "Kendinizi neden sevilmek zorunda hissediyorsunuz. Ne zaman sizi sevmeyen olsa ırkçılığa kadar geliyorsunuz. Enteresan..."

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Tuğba Ekinci'nin paylaşımı kısa sürede gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Şarkıcının paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı "Sevmek zorunda değilsiniz ama paylaşmanız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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Tuğba Ekinci Magazin Haberler

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