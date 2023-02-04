Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tepki çeken sözler: Kürtleri sevmiyorum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı Tuğba Ekinci'nin "Kürtleri sevmiyorum" çıkışı takipçilerini kızdırdı. Ekinci için "Kimseyi sevmek zorunda değilsin ama burada paylaşman yanlış" yorumları yapıldı.

"O Şimdi Asker" ve "Condom" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Sosyal medya hesabından sık sık düşüncelerini dile getiren şarkıcı, Kürtleri sevmediğini söyleyerek tepki çekti.

"BEN KÜRTLERİ SEVMİYORUM, BİRBİRİMİZİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ben Kürtleri sevmiyorum. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Sizi sevmeyen olduğunda küfür kıyamet neden? Sizi sevmeyeni siz de sevmezsiniz olur biter. Eğitim şart dedirtmekte üstünüze yok. Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla ne alakası var?" dedi.

"SİZİ SEVMEYEN OLUNCA IRKÇILIĞA KADAR GELİYORSUNUZ"

"Siz de beni sevmeyin, birbirimizi sevmek zorunda değiliz" diyen Ekinci, sözlerine şöyle devam etti: "Kendinizi neden sevilmek zorunda hissediyorsunuz. Ne zaman sizi sevmeyen olsa ırkçılığa kadar geliyorsunuz. Enteresan..."

PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Tuğba Ekinci'nin paylaşımı kısa sürede gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Şarkıcının paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı "Sevmek zorunda değilsiniz ama paylaşmanız çok yanlış" diyerek tepki gösterdi.