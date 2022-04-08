Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Maşe - Magazin
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Kargo Grubu'nun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in 81 yaşındaki annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Vertigo hastalığıyla mücadele eden Solmaz Candemir, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, yaşadığı 18 katlı binanın 9. katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Solmaz Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı.

"HAYAT DOLU BİRİYDİ, VERTİGO HASTALIĞI VARDI"

Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı. Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti. Annesinin ölümü ile ilgili konuşan Durul Candemir, "Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz, yani hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah'ın takdiri" dedi. Solmaz Candemir'in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'in annesi cam silerken 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Magazin

Koray Candemir, Kadıköy, Cenaze, Magazin, Güncel, Haberler

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