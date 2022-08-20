Şarkıcı Hande Yener, isim vermeden meslektaşlarını hedef aldı

Şarkılarının yanı sıra sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Hande Yener, sosyal medya hesabından isim vermeden şarkıları YouTube'da çok dinlenen ancak konser veremeyen meslektaşlarına gönderme yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Hande Yener, şarkılarının yanı sıra sahne şovları ve kıyafetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yoğun bir konser takvimi olan şarkıcı, sosyal medya hesabından isim vermeden şarkıcıları hedef aldı.

"YOUTUBE RAKAMLARI UÇUYOR AMA KONSER YOK"

Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen 49 yaşında Hande Yener, son paylaşımında "YouTube rakamlarına bakıyorum da, vay be diyorum. Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı. Sonra bir de konser takvimlerine bakayım diyorum, fıkra burada bitiyor" diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı.

Ünlü ismin bu sözlerle kimi hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.