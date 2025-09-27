Haberler

Şarkıcı Güllü'nün Ölümü Üzerine Menajerinden Açıklama

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün menajeri Erhan Arı, sanatçının uzun zamandır yaşadığı sağlık sorunları hakkında bilgi verdi. Arı, Güllü'nün denge kaybı yaşadığını ve hastanede tetkiklerin yapıldığını belirtti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, menajerliğini yaptığı belirtilen Erhan Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arı, Güllü'nün hastanede çekilen fotoğraflarını kullanarak, "Uzun zamandır bir denge kaybı yaşıyordu. Beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.

Zehra BAYKAL/YALOVA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
