Şarkıcı Derya Uluğ, depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz için iftar yemeği verdi

Şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz için iftar yemeği verdi. Hatay'a giderek Duymaz'ın ailesiyle bir araya gelen Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddeti depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde enkazdan çıkarılan Duymaz'ın arama sürecinde mücadele eden şarkıcı Derya Uluğ, son yaptığıyla alkış topladı.

TAHA DUYMAZ İÇİN İFTAR YEMEĞİ VERDİ

Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi. Sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinden kareleri paylaşan Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm" dedi.

"SARILDIK, AĞLADIK, TAHA'YI ANDIK"

Duymaz'ın annesi ve abisiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.