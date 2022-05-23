Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı! Son halini Hamdi Alkan paylaştı - Haberler

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Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı! Son halini Hamdi Alkan paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan, saçlarını kazıttı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini sosyal medya hesabından paylaşan Hamdi Alkan ise "Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir, daima arkandayım" diyerek arkadaşına destek oldu.

59 yaşındaki başarılı oyuncu Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Kalkavan'ın son hali ortaya çıktı.

"DAİMA YANINDAYIM"

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan, sessizliğini korurken usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan arkadaşını yalnız bırakmadı. Kalkavan'ı ziyaret ederek son halini paylaşan Alkan, " Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı. Billur Kalkavan ise hastalığıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı! Son halini Hamdi Alkan paylaştı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı! Son halini Hamdi Alkan paylaştı

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan saçlarını kazıttı! Son halini Hamdi Alkan paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Billur Kalkavan, Hamdi Alkan, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Orhan D:

Bir zamanların on numara hatunuydu. Acil şifalar dileriz. Çok geçmiş olsun Billur Hn.

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