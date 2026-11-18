Bursa Yıldırım'da tekstil atölyesindeki yangında mahsur kalan 20 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı tekstil atölyesinin zemin katında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiyenin 10 araç ve 40 personelle müdahale ettiği yangında en üst katta mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı; dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 10 araç 40 personelle yangına müdahale etti.
Yangında, alev ve dumanların etkisiyle atölyenin en üst katında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bazı kişiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, bazıları tedbir amacıyla ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.