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Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Magazin Haberleri

18 yıl sonra aşklarına yeniden şans veren ve geçtiğimiz ay sade bir nikahla dünya evine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğün yaptı. Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak adlandırılan çiftin düğününden ilk kareler geldi. 3 farklı gelinlik giyen JLO asaletiyle büyüledi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gece süren düğünleri Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki gerçekleşti. Dünyanın konuştuğu düğünden kareleri ise nihayet geldi.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Lopez, düğününe dair ilk görselleri OnTheJLo.com adlı kişisel web sitesinde paylaştı. Ralph Lauren imzalı bir gelinlik giyen yıldız şarkıcı adeta kuğu gibiydi.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Hep Lauren markası bir gelinlik giyme hayali olduğunu söyleyen Jennifer Lopez 3 farklı tasarım taşıdı.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Fotoğrafçı John Russo ünlü şarkıcının giydiği gelinliklerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Russo, ilk gelinliğinin tasarımında 1000'dan fazla kumaş parçasının kullanıldığını ve 500 metre kumaştan yapıldığını söyledi.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

JLO'nun ikinci elbisesi basamaklı inci dizilerine sahipti ve üçüncüsü Swarovski kristali süslemeli tül kapüşonlu detaylarıyla dikkat çekti.

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Jennifer Lopez Ben Affleck Magazin Haberler

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