Rüya düğünden ilk kareler paylaşıldı! İşte Jennifer Lopez'in göz alıcı 3 gelinliği

18 yıl sonra aşklarına yeniden şans veren ve geçtiğimiz ay sade bir nikahla dünya evine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck Ben Affleck'in Amerika Georgia'daki evinde 3 gün 3 gece süren rüya gibi bir düğün yaptı. Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak adlandırılan çiftin düğününden ilk kareler geldi. 3 farklı gelinlik giyen JLO asaletiyle büyüledi.