Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı - Haberler

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Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Evliliklerinde bir dönem sıkıntı yaşadığı iddia edilen Kenan Doğulu ve Beren Saat, kötü günleri geride bırakmıştı. Son günlerde oldukça mutlu görünen çiftten Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'le 8. yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Doğulu'nun paylaşımına kısa süre içinde beğeni yağdı.

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Geçtiğimiz yıllarda evliliklerinde ciddi bir kriz yaşayan Beren Saat ve Kenan Doğulu engelleri aştı. Evliliklerine bir şans daha veren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, şimdilerde çok mutlu.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Son günlerde el ele mutlu gördüğümüz çift sosyal medya hesaplarından da aşklarını sık sık dile getiriyor. Kenan Doğulu evliliklerinin 8. yıl dönümünde aşka geldi. Eşi Beren Saat'le olan fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı romantik bir de not yazdı. İşte o paylaşım;

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Evimin içinde ayağının sesi. Kulağımın dibinde nefesin. Avucumun içinde elinin teri. Yanaklarımda mutluluk gözyaşın olsun. Yarınımda adın yoldaşım. Adım adının sonuna sarılsın. Düştüğümde kalk diyen ilkim sen. Düştüğümde uzanan ilk el senin olsun. Düştüğünde ellerin ilk beni bulsun. Düş düğününde kalbinin yanında benimki olsun

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Romantizm Kenan'dan sorulur! Beren Saat için yazdığı nota beğeni yağdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kenan Doğulu Beren Saat Magazin Haberler

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