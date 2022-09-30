Sessiz sedasız başlayan evlilik aynı şekilde son buldu! Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı

Çok konuşulan bir yıllık ilişkilerini nisan sonunda resmiyete dönüştüren çiftin yüzü nikahtan beri gülmemişti.

Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi, Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçları derken sorunlardan kafalarını kaldıramayan ikili, sonunda ayrı yollara gitmeye karar verdi.

5 AYLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Boşanma protokolüne imza atan ünlü çift, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde saat 16: 00'da görülen dava sonrası boşandı. Anlaşmalı boşanan Hadise ve Mehmet Dinçerler duruşmaya katılmadı.

TAKILAR HADİSE'DE KALACAK

Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise'den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Bu olay sonrası Mehmet Dinçerler'in isteğinden vazgeçip, takıları ve yüzüğü Hadise'ye bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

SAHNEDE YÜZÜĞÜ FIRLATTI

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

DEĞERSİZ BİR AKSESUAR ÇIKTI

Ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise'nin, Mehmet Dinçerler'in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı duyumlar arasında.