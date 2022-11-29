Recep İvedik 7'nin merakla beklenen fragmanı yayınlandı

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 7 filminin çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında tamamlandı. Disney Plus'ta yayınlanacak olan filmin oyuncu kadrosunda Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi yer alıyor. 9 Aralık'ta izleyici karşısına çıkacak olan filmin merakla beklenen fragmanı da yayınlandı.

RECEP İVEDİK 7'NİN KONUSU NE?

Gişe rekortmeni Recep İvedik'in 7. filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.