Popstar'ın unutulmaz yarışmacısı Firdevs, son haliyle dikkat çekti

Yıllar önce yayınlanan Popstar yarışmasında finale kalan Firdevs, değişimiyle adından söz ettirdi. Yarışma döneminde Abidin ile yaşadığı aşkla konuşulan Firdevs, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

2003-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Haldun Dormen ile Gamze Özçelik'in üstlendiği Popstar yarışması yıllar geçmesine rağmen yarışmacılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle yarışmada finale kalan isimlerin arasında kalan Firdevs son imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

BOLU'YA YERLEŞTİ

Yarışmada ikinci olan ve diğer yarışmacı Abidin ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Firdevs, uzun bir süredir gözlerden uzak hayat yaşıyor. 2014 yılında Erdoğan Avcı ile nikah masasına oturan Firdevs Güneş, eşiyle memleketi Bolu'da hayatına devam ediyor.

Uzun bir süre önce İstanbul'dan taşınan Firdevs Güneş, zaman zaman sahnelere de çıkıyor.