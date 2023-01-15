Poposu düşen Kısmetse Olur Yaren iddialar karşısında sessizliğini bir bozdu pir bozdu

Kısmetse Olur'un en dikkat çeken yarışmacılarından Yaren Dağ "Poposu düştü" iddiaların cevap verdi. Dağ, hakkında yorum yağan Didem Delen'e "Estetikten yüzünde mimik kalmamış, gelmiş benim popoma laf ediyor" diyerek sert çıktı.

YouTube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarıyla gündemden düşmek bilmiyor. Photoshoplu hali olay olan yarışmacı yaren Dağ'ın geçtiğimiz günlerde 10 bin Euro harcayarak yaptırdığı poposunun düştüğü iddia edilmişti.

GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

Yaren Dağ'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bölümde poposunun vücuduna göre orantısız ve düşük durması ise sosyal medyada gündem olmuştu. Magazin manşetlerini süsleyen ve birçok eleştiriye maruz kalan Dağ, sessizliğini bozdu.

ESTETİKLERİ HAKKINDA YORUM YAPTI

Eski Kısmetse Olur yarışmacılarından Didem Delen, Beyaz TV ekranlarında sunduğu magazin programında Yaren Dağ'ın estetikleri hakkında yorumlarda bulundu.

"YÜZÜNDE MİMİK KALMAMIŞ BANA LAF EDİYOR"

Hakkında söylenenlere çok sinirlenen Yaren, "Ne oluyor ya hayırdır? Yok popom düşmüş yok külot şeklinde takma popo takıyormuşum, yok sakat mıymışım. Siz kimsiniz? Özellikle de magazin programında bir kadın var neler söylemiş, üç kişiler." diyerek Didem Delen'e sert çıktı. O televizyondaki teyze de nereden çıktığını, hangi programdan geldiğini unutmuş sanırım. Estetikten yüzünde mimik kalmamış, bilmem kaç yaşını geçmiş, gelmiş benim popoma laf ediyor. Kendinize gelin" dedi.