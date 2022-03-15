Petek Dinçöz, 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı

Şarkılarıyla yıllara damga vuran ancak 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturduktan sonra kariyerine ara veren Petek Dinçöz, tek celsede boşandı. Şarkıcı, ayrılık haberini de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

"EVLİLİĞİMİZİ SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTİRDİK"

Kendi güzellik merkezini işleten Petek Dinçöz, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" dedi.

"ÇOCUKLARI İÇİN ARKADAŞ İLİŞKİLERİ SÜRECEK"

Petek Dinçöz'ün avukatı yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve mahkemece boşanmalarına karar verilmiştir. Bundan sonrasında taraflar müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu için birbirlerine olan saygılarını ve arkadaşlıklarını kaybetmeden ilişkilerini sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."