Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak 44. yaşını yaz neşesiyle karşıladı. Ünlü oyuncunun mayolu fotoğraflarındaki fit görüntüsüne beğeni yağdı. Borak'ın yakın çevresi ve hayranları yeni yaşın tebrik etti.

  • Özge Borak 44 yaşına girdi.
  • Özge Borak yeni yaşını yaz tatilinden mayolu fotoğraflar paylaşarak kutladı.
  • Özge Borak'ın paylaşımları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin "Salkım"ı Özge Borak, yeni yaşını yaz tatilinden paylaştığı enerjik pozlarla karşıladı. Ünlü oyuncunun fit görünümü ve neşeli kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YENİ YAŞINI YAZ NEŞESİYLE KARŞILADI

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbetinde "Salkım" karakterine hayat veren Özge Borak, 44 yaşına girdi. Başarılı oyuncu, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Borak, yeni yaşını geçtiğimiz yaz aylarında tatilde çekilen fotoğraflarını yayımlayarak kutladı. Yaz enerjisini yansıtan karelerde fit görünümüyle dikkat çeken oyuncu, paylaşımına, "Her yaşımda olduğu gibi bu yaşımı da yaz neşesiyle karşılıyorum." notunu ekledi.

FİT GÖRÜNTÜSÜNE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan mayolu paylaşımlarına rol arkadaşları, meslektaşları ve takipçileri tebrik mesajları yağdırdı. Özge Borak'ın doğal ve enerjik pozları hayranları tarafından çok beğenildi.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

ne yaparsan yap giderin yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

