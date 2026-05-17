Beline takmak istediği silah ateş aldı, hayatını kaybetti

Gümüşhane'de 69 yaşındaki Vural Öz, ruhsatlı silahını beline takmak isterken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de ruhsatlı silahını beline takmak isterken silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Karaer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'de esnaflık yapan 69 yaşındaki Vural Öz, iş yerini açmak için evinden çıktığı sırada ruhsatlı silahını beline takmak istedi. Bu sırada silahın bir anda ateş alması sonucu karnından vurulan Öz, apartman içerisinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yerde hareketsiz halde yatan Öz'ü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sağlık ekipleri Vural Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Öz'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Kullanmayı bilmediğin silah seni öldürür.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

