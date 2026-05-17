Kadın üyenin sorusuna Aziz Yıldırım'dan olay cevap: Savaşa gidiyoruz savaşa!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Fenerbahçe Sevdalıları Derneği'ni ziyarette bulundu. Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, üyelerden kendisine gelen soruları cevapladı.

KADIN ÜYE VE YILDIRIM ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Toplantı sırasında bir kadın üyenin Aziz Yıldırım'a sorduğu soru ve Aziz Yıldırım'ın verdiği cevap günün en çok konuşulan konularının arasına girdi.

"HANIMEFENDİ SAVAŞA GİDİYORUZ SAVAŞA!"

Bir kadın üye, Aziz Yıldırım'a "Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?" sorusunu yöneltti. Aziz Yıldırım bu soruya, "Hanımefendi savaşa gidiyoruz savaşa. Bu seçim bizi mazur görün. Her şeyi konuşacağım, ileride anlatacağım." karşılığını verdi. Yıldırım'ın bu cevabı sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.