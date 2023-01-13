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24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, evlilik sorusunu geçiştirdi

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Oyunculuğa ara vererek sahne almaya başlayan Özcan Deniz, önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Yeni sezon için 2 projesi olduğunu söyleyen Deniz, 2023 yılını konserlere ayırdığını söyledi. Uzun süredir kendisinden 24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşayan şarkıcı, evlilikle ilgili soruları duyunca "Kısmet" diyerek geçiştirdi.

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Nişantaşı'nda sahne kıyafetleri için provaya gittiği bir erkek giyim mağazası çıkışı görüntülenen şarkıcı, yeni yılı sahnelere ayırdığını setlerden uzak kalacağı dönemi ise senaryo ve hikaye yazarak değerlendireceğini söyledi.

"2023'Ü SAHNELERE AYIRDIM"

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "Sahne kıyafetleri için bugün alışveriş yaptım. Yeni yıla iyi başladık gayet iyi gidiyor. Sanıyorum 2023'ü sahnelere ayırdım" dedi. "Oyunculuğu askıya mı aldınız?" sorusu üzerine "Bir şeyler biriktiriyorum, yazıp çiziyorum. İki tane güzel iş var, bakalım ne olacak?" şeklinde konuşan ünlü isim, pandemi sonrası sinemanın geleceğini şu sözlerle değerlendirdi: "Sinema Eylül'e ya da Ekim'e kadar kendini bulamayacak gibi duruyor, bulsa da eskisi gibi olmayacak o tarihten sonra ne olduğunu anlayacağız."

24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, evlilik sorusunu geçiştirdi

EVLİLİK SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Deniz, ayrıca yeni yılı karşıladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahneye çağırarak öptüğü kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ne zaman nikah masasına oturacağı sorusunu ise "Kısmet" diyerek geçiştirdi.

24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, evlilik sorusunu geçiştirdi

24 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, evlilik sorusunu geçiştirdi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Samar Dadgar Özcan Deniz Nişantaşı Sinema Magazin Haberler

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