Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı

Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk ve Gülcemal dizilerde rol alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı.

Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. AK Parti adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü yayınlayarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" ifadelerini kullandı.