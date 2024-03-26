Üye Girişi
Haberler

Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Kuşun Kanadında, Yer Gök Aşk ve Gülcemal dizilerde rol alan ünlü oyuncu Murat Ünalmış, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı.

Son günlerde ilk bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Murat Ünalmış, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. AK Parti adına kapısına bırakılan poşete tepki göstererek çöpe attığı anları yayınlayan Ünalmış "Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar!" ifadelerini kullandı. Oyuncu daha sonra yaptığı paylaşımda HZ. Muhammed'e ait "Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan uluslar, çökmek zorundadır" sözünü yayınlayarak "Adaleti çiğnemeyen devlet adamı kaldı mı? Söyleyen söylemiş de dinleyen kim?" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı

Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı

Oyuncu Murat Ünalmış, AK Parti adına evine getirilen seçim torbasını çöpe attı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Murat Ünalmış Murat Kurum İstanbul Magazin Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Karabük Üniversitesi'nde HIV salgını mı var? Karabük Üniversitesi yönetimi iddiaları kabul mu etti? TV YAYIN AKIŞI 26 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Resmi Gazete bugün (26 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMANI | BAHAR son bölümde ne oldu? 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 26 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Zekai Akyüz kimdir? İYİ Parti Karaman Sarıveliler Belediye Başkan adayı Zekai Akyüz kimdir? Recep Boyacıoğlu kimdir? İYİ Parti Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu kimdir? Sultan Pınarlı kimdir? İYİ Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan adayı Sultan Pınarlı kimdir? Muzaffer Gül kimdir? İYİ Parti Karaman Ayrancı Belediye Başkan adayı Muzaffer Gül kimdir? İzzet Battır kimdir? İYİ Parti Karaman Ermenek Belediye Başkan adayı İzzet Battır kimdir? Erol Serin kimdir? İYİ Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan adayı Erol Serin kimdir? Hakan Peker kimdir? İYİ Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker kimdir? Hasan Birol Gürel kimdir? İYİ Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Hasan Birol Gürel kimdir? Mehmet Aziz Tuna kimdir? İYİ Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aziz Tuna kimdir? Osman Akdoğan kimdir? İYİ Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan adayı Osman Akdoğan kimdir?
500

Yorumlar (3)

AYHAN BAYRAK:

Vay hain

12
51
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

bir daha dizilerde iş bulamassin

7
27
yanıtYanıtla
erkan yüksel:

CUMHUR BASKANININ SELAMINI GETRMISLER NIYE ATIYON :))

8
19
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title