Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya olay beğeni! Sonrasında bakın ne yaptı

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Dusan Vlahovic ile Serenay Sarıkaya arasında dikkat çeken bir sosyal medya etkileşimi yaşandı. Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı Sırp futbolcunun, Sarıkaya'nın 5 Mart 2026 tarihinde yaptığı paylaşımı aylar sonra beğendiği görüldü.

Vlahovic'in aylar önce yayınlanan bir fotoğrafı beğenmesi dikkat çekerken, bu hareket üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, futbolcunun Sarıkaya'nın profilinde geriye doğru ilerlediği yönünde esprili değerlendirmelerde bulundu.

BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ

İlk beğeninin fark edilmesinin ardından Vlahovic'in söz konusu etkileşimi geri aldığı görüldü. Böylece Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihli paylaşımına bırakılan beğeni daha sonra kaldırılmış oldu.

ARALARINDA İLİŞKİ OLDUĞUNA DAİR BİLGİ YOK

Vlahovic ile Sarıkaya arasındaki etkileşim yalnızca bir sosyal medya beğenisiyle sınırlı. İki isim arasında herhangi bir ilişki veya özel yakınlık bulunduğuna dair doğrulanmış bir bilgi ya da taraflardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com