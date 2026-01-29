Haberler

Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Oyuncu Celil Nalçakan 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Rodin'i kaybetti. "Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım" sözleriyle Rodin'e veda eden Nalçakan, "Çok çaresizim" dedi.

  • Oyuncu Celil Nalçakan, 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Rodin'i kaybetti.
  • Celil Nalçakan, köpeği Rodin'i en sevdiği ağacın altına defnetti.
  • Celil Nalçakan, köpeğinin kaybından sonra sete gitti.

"Poyraz Karayel" ve "Kardeşlerim" dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Nalçakan, 12 yıldır hayatını paylaştığı ve "kızım" diye seslendiği köpeği Rodin'i kaybettiğini duyurdu.

"MEĞER 4 GÜNDÜR BUNA HAZIRLANIYORMUŞSUN"

Sık sık köpeği Rodin ile paylaşımlar yapan Nalçakan, acı haberi şu sözlerle paylaştı:

"Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun…

Dün gece, yanıma yattın oysa… 01:29 da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın… 12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin dimi? Kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni örttüm çünkü üstüne… Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, oradaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme, Helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım… Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamızı beklerken babanı özle."

"ÇOK ÇARESİZİM"

Evde duramadığını belirten Nalçakan, bir başka paylaşımında dostlarına da teşekkür etti. Ünlü oyuncu, "Duramadım evde. Setteyim kıymetli ahbaplarım. Telefonlarınızı açamıyorum ama varlığınızın verdiği güce minnettarım" ifadelerini kullandı.

Nalçakan ayrıca, köpeği Rodin ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak üzerine "Çok çaresizim" notunu düştü.

