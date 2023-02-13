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Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı son yolculuğuna uğurlandı

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Sanatçı Orhan Aydın'ın Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme Hatay'da yakalanan kızı enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Aydın'ın kızı dün Muğla'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın eski eşi ve kızı Eylem Şafak Aydın da cenaze için gittikleri Hatay'da depreme yakalandı. Günlerce enkaz altında kalan Eylem Şafak Aydın, yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Usta oyuncu, kızının cenazesini Hatay'dan Muğla Akyaka'ya getirdi. Hatay'da kızıyla birlikte enkaz altında kalan ve günler sonra kurtarılan Elif Torun Öneren sabah saatlerinde Dalaman Havalimanı'na geldi. Sabah erken saatlerden itibaren Eylem Şafak Aydın'ın ve ailesinin yakınları, dostları, Emek ve Demokrasi Güçleri ir araya geldi. Eylem Şafak Aydın'ın cenazesi Ataköy Camii den alınarak Ataköy mezarlığında toprağa verildi.

Kızının ölümüyle yıkılan usta oyuncu Orhan Aydın, kızının mezarına çiçek bıraktı.

Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı son yolculuğuna uğurlandı

Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı son yolculuğuna uğurlandı

Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı son yolculuğuna uğurlandı

Orhan Aydın'ın depremde yaşamını yitiren kızı son yolculuğuna uğurlandı

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