Omurga kemiği kırılan Zeynep Bastık sahnelere bir döndü pir döndü! Zıplayarak dans etti

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, sahnelere dönüş yaptı. Hayranlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Bastık sahnede zıplayarak dans etti.

Merdivenden düşüp omurga kemiğini kıran şarkıcı Zeynep Bastık, iyileşti ve soluğu sahnede aldı. Bastık, Azerbaycan'da Bakü Kongre Merkezi'nde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

SAHNEDE ZIPLAYARAK DANS ETTİ

Azeri kardeşlerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Zeynep Bastık, iki saat süren performansında dinleyenleri yalnızca sesiyle değil kıyafetiyle de büyüledi. 1 ay boyunca evden dışarı çıkmayan Bastık'ın sahnede zıplayarak dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

14 ŞUBAT'TA HAYRANLARIYLA BİRLİKTE

Azerbaycan, konserinin ardından yoğun konser programına devam edecek olan Zeynep Bastık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü İstanbul Volkswagen Arena'da vereceği konserle sahnede sevenleriyle kutlayacak. Zeynep'in, konser biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgi ile gördü.