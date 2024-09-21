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Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları

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İstanbul'da sahnede şarkı söylerken rahatsızlanarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı.

İstanbul'da sahnede bir anda yere yığılıp hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın son anları kayda alındı.

METİN AROLAT SAHNEDE ŞARKI SÖYLERKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kadıköy'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şarkıcı Metin Arolat, Kozyatağı'nda bir otelde şarkı söylemek için sahneye çıktı. Bir süre sonra fenalaşarak bayılan Arolat, buradaki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Arolat, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Arolat'ın son anları ortaya çıktı. Metin Arolat'ın sahnede gülümseyerek şarkı söylediği, rahatsız görünmediği anlar videoda yer aldı.

Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları

METİN AROLAT KİMDİR?

8 Mayıs 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Arolat, mezun olduktan sonra İstanbul'a taşındı. Bir reklam ajansında işe başlayan Metin Arolat, ardından Amerika'ya gidip reklamcılık eğitimi almıştır.

Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları

1995 yılında Ayrılık Olmaz isimli albüm ile müzik piyasasına giriş yapan Metin Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza atan Arolat, birçok markanın reklam filmlerinde yönetmenlik yaptı.

Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları

Müzik kariyeri boyunca pop müziğin sevilen isimlerinden biri haline gelmiş, kendine has tarzı ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çekmiştir.

Ölüme böyle gitmiş! İşte Metin Arolat'ın sahnedeki son anları
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin

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Yorumlar (3)

Mustafa Aydogan:

Çocukluğumuzun şarkıcıları tek tek ölüyor. Galiba yaşlanıyoruz…

4
1
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Semih AKDOĞAN:

herkesin zamanı gelince gitmesi gereken anda gideceği gibi... iyi kötü diye adlandırılmaz bedenler! sadece tekamülünüz gereği ruhlarımız yaşadıklarımızdan sorumlu olarak bir sonraki aşamaya geçeriz!

4
0
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VEFA:

Herkesin cenneti kendi arzuladığı gibi olsun!... Tek tip cennet istemiyoruz!...

0
0
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